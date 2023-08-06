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Кулеба призвал партнеров вооружить Украину F-16

Кулеба призвал партнеров вооружить Украину F-16 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на вечерний ракетный обстрел со стороны России. Он призвал партнеров вооружить Украину истребителями F-16.
Другие страны
6 августа 2023 г. 03:06
Кулеба призвал партнеров вооружить Украину F-16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на вечерний ракетный обстрел со стороны России. Он призвал партнеров вооружить Украину истребителями F-16.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

"В эту субботу Россия произвела очередной ракетный залп по Украине. Россия не остановится, пока ее не остановят", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что мир должен сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира.

"Мировое сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую формулу мира", - добавил министр.

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