Кулеба призвал Францию расширить поставки оружия украинской армии

"Франция должна расширить поставки оружия украинской армии".

"Франция должна расширить поставки оружия украинской армии".

Как передает Report , об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы признательны Франции за предоставленное вооружение, но в противостоянии такому противнику на линии фронта вы никогда не будете обладать достаточным количеством оружия. Мы требуем, чтобы Франция сделала больше", — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что у Украины достаточно человеческого потенциала, но необходимо больше оружия.

"В части тяжелого вооружения Россия нас превосходит", - добавил глава украинского МИД.