Кулеба призвал Францию расширить поставки оружия украинской армии

"Франция должна расширить поставки оружия украинской армии".
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"Мы признательны Франции за предоставленное вооружение, но в противостоянии такому противнику на линии фронта вы никогда не будете обладать достаточным количеством оружия. Мы требуем, чтобы Франция сделала больше", — сказал Кулеба.
Министр иностранных дел отметил, что у Украины достаточно человеческого потенциала, но необходимо больше оружия.
"В части тяжелого вооружения Россия нас превосходит", - добавил глава украинского МИД.