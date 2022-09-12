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Кулеба призвал Францию расширить поставки оружия украинской армии

Кулеба призвал Францию расширить поставки оружия украинской армии "Франция должна расширить поставки оружия украинской армии".
Другие страны
12 сентября 2022 г. 04:11
Кулеба призвал Францию расширить поставки оружия украинской армии

"Франция должна расширить поставки оружия украинской армии".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы признательны Франции за предоставленное вооружение, но в противостоянии такому противнику на линии фронта вы никогда не будете обладать достаточным количеством оружия. Мы требуем, чтобы Франция сделала больше", — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что у Украины достаточно человеческого потенциала, но необходимо больше оружия.

"В части тяжелого вооружения Россия нас превосходит", - добавил глава украинского МИД.

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