Кулеба: Позиция Макрона отвратительна

Позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который считает необходимым допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, является отвратительной.

Позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который считает необходимым допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, является отвратительной.

Как передает Report , об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"С февраля Россия убила 184 украинских спортсмена. И теперь Бах (президент МОК Томас Бах - ред.) цитирует Эмманюэля Макрона, который якобы сказал, что "спорт не должен быть политизирован", а к спортсменам из Украины, России и Беларуси должно быть одинаковое отношение. Использование спорта для оправдания военных преступлений - это отвратительно", - подчеркнул министр.

Отметим, что Летние Олимпийские игры Париж-2024 планируется провести в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.