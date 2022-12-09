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Кулеба: Позиция Макрона отвратительна

Кулеба: Позиция Макрона отвратительна Позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который считает необходимым допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, является отвратительной.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 01:17
Кулеба: Позиция Макрона отвратительна

Позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который считает необходимым допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, является отвратительной.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"С февраля Россия убила 184 украинских спортсмена. И теперь Бах (президент МОК Томас Бах - ред.) цитирует Эмманюэля Макрона, который якобы сказал, что "спорт не должен быть политизирован", а к спортсменам из Украины, России и Беларуси должно быть одинаковое отношение. Использование спорта для оправдания военных преступлений - это отвратительно", - подчеркнул министр.

Отметим, что Летние Олимпийские игры Париж-2024 планируется провести в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın XİN rəhbəri: “Makronun mövqeyi iyrəncdir”

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