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Кулеба: после войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО

Кулеба: после войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО Украина должна стать членом НАТО после завершения войны. В противном случае это будет самоубийством для Европы.
Другие страны
2 июля 2023 г. 17:23
Кулеба: после войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО

Украина должна стать членом НАТО после завершения войны. В противном случае это будет самоубийством для Европы.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По окончании войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, поскольку это будет означать, что вариант войны остается открытым", - сказал он.

Д.Кулеба отметил, что вступление Украины в НАТО заставит Россию больше не повторять вооруженную агрессию.

"Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом - взять Украину в НАТО, потому что Россия больше не посмеет повторить этот опыт", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba: “Müharibədən sonra Qərbin Ukraynanı NATO-ya qəbul etməməsi intihar olardı”

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