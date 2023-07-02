Кулеба: после войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО

Украина должна стать членом НАТО после завершения войны. В противном случае это будет самоубийством для Европы.

Украина должна стать членом НАТО после завершения войны. В противном случае это будет самоубийством для Европы.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По окончании войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, поскольку это будет означать, что вариант войны остается открытым", - сказал он.

Д.Кулеба отметил, что вступление Украины в НАТО заставит Россию больше не повторять вооруженную агрессию.

"Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом - взять Украину в НАТО, потому что Россия больше не посмеет повторить этот опыт", - подчеркнул министр.