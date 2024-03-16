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Кулеба попросил Блинкена продолжить помощь США Украине, включая ПВО и боеприпасы

Кулеба попросил Блинкена продолжить помощь США Украине, включая ПВО и боеприпасы Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил о продолжении помощи Киеву, включая поставки средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов.
Другие страны
16 марта 2024 г. 20:57
Кулеба попросил Блинкена продолжить помощь США Украине, включая ПВО и боеприпасы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил о продолжении помощи Киеву, включая поставки средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщил украинский МИД в Telegram-канале.

"Глава МИД Украины подчеркнул необходимость и срочность продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, руководители МИД двух стран обсудили "дальнейшие пути утверждения критически необходимого пакета поддержки Украины со стороны США". Стороны также обменялись мнениями относительно ожидаемых результатов вашингтонского саммита НАТО.

Киев уже несколько месяцев ожидает решения Вашингтона о выделении помощи Украине. Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году для оказания поддержки Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в общей сложности на $106 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba Blinkendən ABŞ-ın Ukraynaya yardımını davam etdirməsini istəyib

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