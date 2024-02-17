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Кулеба попросил Блинкена предоставить Киеву ракеты ATACMS

Кулеба попросил Блинкена предоставить Киеву ракеты ATACMS Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон предоставить Киеву новое вооружение, включая ракеты ATACMS с дальностью более 300 километров.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 16:56
Кулеба попросил Блинкена предоставить Киеву ракеты ATACMS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон предоставить Киеву новое вооружение, включая ракеты ATACMS с дальностью более 300 километров.

Как передает Report, об этом Кулеба написал в соцсети "X".

"Встретился с Госсекретарем Блинкеном в Мюнхене, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины со стороны США... Рассказал о приоритетных потребностях защитников Украины: боеприпасах, средствах ПВО и дальнобойном оружии. В связи с этим я привел аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS с дальностью 300 и более километров", - отметил глава МИД.

По его словам, Блинкен заверил его, что США продолжат оказывать Украине поддержку.

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Версия на английском языке Antony Blinken meets with Ukrainian FM in Munich
Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken Münxendə Ukrayna XİN başçısı ilə görüşüb

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