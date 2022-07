Кулеба: Поддержка Великобритании была жизненно важна для защиты Украины

Поддержка Великобритании была жизненно важна для защиты Украины на всем протяжении российской агрессии.

Как передает Report, об этом написал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Я глубоко признателен правительству Великобритании и особенно моему коллеге Лиз Трасс. Ее характер, внутренний стержень и ясность цели были незаменимы при принятии важных решений",- написал он.