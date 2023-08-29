Кулеба обсудил со Столтенбергом дальнейшие шаги Украины на пути в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги Украины на пути в Альянс, адаптированную годовую национальную программу и полноценное развертывание совета Украина-НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги Украины на пути в Альянс.

Как передает Report , об этом сообщил Дмитрий Кулеба в соцсети Х (ранее Twitter).

Глава Украинского МИД также сообщил, что темой дискуссий также стала адаптированная годовая национальная программа и полноценное развертывание совета Украина-НАТО.

"Поговорил с Йенсом Столтенбергом о дальнейших шагах Украины на пути в НАТО. Обсудили адаптированную годовую национальную программу и полноценное развертывание Совета Украина-НАТО. Я также проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности", - написал Кулеба.