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Кулеба обсудил с главой МИД Швеции вступление Украины в НАТО и ЕС

Кулеба обсудил с главой МИД Швеции вступление Украины в НАТО и ЕС Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Швеции Тобиасом Леннартом Билльстрёмом вступление Украины в НАТО и ЕС, а также Специальный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины.
Другие страны
27 июня 2023 г. 16:50
Кулеба обсудил с главой МИД Швеции вступление Украины в НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Швеции Тобиасом Леннартом Билльстрёмом вступление Украины в НАТО и ЕС, а также Специальный трибунал по делу о преступлении агрессии в отношении Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора.

"У меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Леннартом Билльстрёмом. По мере приближения саммита в Вильнюсе я хотел, чтобы Швеция завершила свое присоединение. Я также повторил наш призыв к важным политическим решениям относительно членства Украины в НАТО. Кроме того, мы обсудили вступление Украины в ЕС и Специальный трибунал", - написал Кулеба в Twitter.

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