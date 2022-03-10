Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.

Как передает Report, об этом министр сообщил в Twitter.

"Имел разговор с госсекретарем Блинкеном о дальнейших шагах по укреплению обороноспособности Украины", - написал он.

Кулеба поблагодарил США за новый пакет жестких санкций против России.

"Давление должно расти, пока Россия не прекратит свою жестокую агрессию и варварские военные преступления против украинцев", - подчеркнул глава МИД.