Кулеба обсудил формулу мира с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасемом Мухаммедом аль-Будайви. Одной из тем обсуждений стала формула мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасемом Мухаммедом аль-Будайви.

Как передает Report , об этом сообщил он в соцсети Х (ранее Twitter).

"Я позвонил генеральному секретарю Джасему Мухаммеду аль-Будайви, чтобы изучить новые возможности для развития отношений между Украиной и Советом сотрудничества стран Персидского залива. Мы также сосредоточились на расширении международной коалиции в поддержку формулы мира президента Владимира Зеленского", - написал глава МИД.

В свою очередь в Совете сотрудничества стран Персидского залива по итогам переговоров между Кулебой и аль-Будайви подчеркнули, что их объединение поддерживает мирные усилия, которые направлены на урегулирование войны России против Украины.

Также в организации заявили о важности возобновления поставок украинского зерна через Черное море.

Стоит заметить, что в Совет сотрудничества стран Персидского залива входят: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.