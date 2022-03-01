Кулеба: Некоторые страны приняли беспрецедентное решение предоставить Украине вооружение

"Некоторые страны приняли беспрецедентное решение предоставить Украине вооружение, потому что раньше никому его не предоставляли".

"Некоторые страны приняли беспрецедентное решение предоставить Украине вооружение, потому что раньше никому его не предоставляли".

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Глава МИД отметил, что нейтральная страна Финляндия ранее ни одной стране мира не оказывала военную помощь, но теперь приняла решение оказать такую помощь, впервые в своей истории, Украине.

Также Швеция решила помочь Украине. "Швеция оказывает нам помощь впервые с 1939 года, когда помогала Финляндии", - сказал Кулеба.

"Люксембург, маленькая, но гордая страна, предоставляет Украине партию современного противотанкового оружия. Нейтральная Австрия присылает шлемы, защитные жилеты", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, Украине удалось договориться с партнерами о поставках тысяч тонн горючего для украинской техники.

"Мы имеем все основания, чтобы продолжать борьбу. Мы должны продолжать сопротивление. Ничто не должно нас сломить", - подчеркнул Кулеба.

В конце февраля в Евросоюзе согласовали пакет поддержки в размере 450 миллионов евро, который предусматривает предоставление Украине летального оружия.