Глава МИД Украины: Мы привлечем к ответственности каждого военного преступника

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина привлечет к ответственности каждого военного преступника.

Как передает Report, об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"ВС России знали, что на вокзале в Краматорске полно мирных жителей, ожидающих эвакуации. Тем не менее, они выпустили по нему баллистическую ракету, убив не менее 30 и ранив не менее сотни человек. Это была преднамеренная бойня. Мы привлечем к ответственности каждого военного преступника", - написал он.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 апреля ВС России ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщили о десятках погибших и раненых.