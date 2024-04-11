Кулеба: Мы нашли 100 батарей Patriot, но никто не хочет дать систему даже в аренду

Украина надеется как можно быстрее договориться о поставках семи дополнительных батарей системы противовоздушной обороны Patriot и рассматривает для этого вариант в частности одолжить их у других стран.

Украина надеется как можно быстрее договориться о поставках семи дополнительных батарей системы противовоздушной обороны Patriot и рассматривает для этого вариант в частности одолжить их у других стран.

Как передает Report , об этом в интервью The Washington Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв.

"Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия - это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", - сказал Кулеба.

Министр заявил, что его команда выявила более 100 доступных "Patriot" - в некоторых соседних странах есть более одной батареи, охраняющей порт или аэродром, сказал он.

Кулеба сказал, что ему "сложно понять" сопротивление некоторых стран передаче хотя бы одной из своих систем Украине.

Во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, Кулеба резко сказал присутствующим: "Мне жаль, что я испортил вам вечеринку по случаю дня НАТО, но самый могущественный альянс мира не может найти 7 батарей Patriot для Украины", - заявил министр.

Министр рассказал, что даже предлагал странам одолжить "Patriot" Украине, пообещав вернуть батареи, как только об этом попросят.

"Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это означает, что я должен разбирать стену кирпич за кирпичом. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", - сказал Кулеба.