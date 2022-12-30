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Кулеба: Киев может получить танки и ракеты ATACMS от западных стран в 2023 году

Кулеба: Киев может получить танки и ракеты ATACMS от западных стран в 2023 году Украина может получить в следующем году от западных стран танки и дальнобойные ракеты ATACMS.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 11:20
Кулеба: Киев может получить танки и ракеты ATACMS от западных стран в 2023 году

Украина может получить в следующем году от западных стран танки и дальнобойные ракеты ATACMS.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В следующем году Украина может получить от западных стран танки и дальнобойные ракеты ATACMS, но это будет зависеть и от ситуации в поле боя", - сказал он.

Министр напомнил, что Украина больше года вела переговоры по поставкам американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые увенчались успехом.

Между тем, как передает издание Politico, в ходе недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, он попросил у американского коллеги Джо Байдена поставлять Киеву современные танки и самолеты. Далее Госдеп США заявил о том, что размер нового пакета военной помощи Украине составит 1,85 млрд долларов.

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