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Кулеба и Боррель обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС

Кулеба и Боррель обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе переговоров они обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля.
Другие страны
7 января 2023 г. 03:44
Кулеба и Боррель обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе переговоров они обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля.

Как передает Report, об этом написал украинский министр в Twitter.

"Созвонился с Жозепом Боррелем, подробно обсудил подготовку к предстоящему 3 февраля саммиту Украина-ЕС. Мы изложили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех", - написал он.

При этом Д. Кулеба добавил, что обсудил с главой дипломатии ЕС военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество.

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом году переговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина-ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba Borrellə Ukrayna-Aİ sammitinə hazırlığı müzakirə edib

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