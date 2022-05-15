Кулеба и Блинкен обсудили увеличение поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился в Берлине с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил увеличение помощи Украине, в том числе поставок оружия.
"Встретился с Блинкеном в Берлине. (Обсудили) увеличение поставок оружия и другой помощи Украине. Договорились тесно работать, чтобы украинские продукты доходили до потребителей в странах Африки и Азии", - написал министр.
Отметим, что в Берлине проходит неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО.