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Кулеба и Блинкен обсудили увеличение поставок оружия Украине

Кулеба и Блинкен обсудили увеличение поставок оружия Украине Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился в Берлине с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил увеличение помощи Украине, в том числе поставок оружия.
Другие страны
15 мая 2022 г. 14:52
Кулеба и Блинкен обсудили увеличение поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился в Берлине с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил увеличение помощи Украине, в том числе поставок оружия.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Twitter и выложил фото с Блинкеном.

"Встретился с Блинкеном в Берлине. (Обсудили) увеличение поставок оружия и другой помощи Украине. Договорились тесно работать, чтобы украинские продукты доходили до потребителей в странах Африки и Азии", - написал министр.

Отметим, что в Берлине проходит неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО.

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Версия на английском языке Kyiv, Washington agree to cooperate on delivering Ukrainian food exports to Africa, Asia
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Afrika və Asiyaya ərzaq məhsulları ixrac edəcək

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