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Кулеба: Два посольства Украины получили письма с угрозами

Кулеба: Два посольства Украины получили письма с угрозами Два посольства Украины получили письма с угрозами.
Другие страны
1 декабря 2022 г. 20:28
Кулеба: Два посольства Украины получили письма с угрозами

Два посольства Украины получили письма с угрозами.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг агентству Укринформ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Кроме того, что произошло в среду в Мадриде, произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако связанные с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", - приводит агентство слова министра.

Кулеба не сообщил, какие именно угрозы получили сотрудники посольств, а также страны, где эти дипмиссии находятся, сказав только, что украинский МИД "вскоре выйдет с официальным комментарием по этому поводу". По мнению главы МИД, с учетом всех этих событий "есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания".

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Версия на азербайджанском языке Kuleba: “Ukraynanın iki səfirliyi təhdid məktubları alıb”

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