​Кудрин: Экономический кризис в России будет затяжным

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Накрывший Россию экономический кризис будет отличаться от предыдущих по остроте и длительности. Как сообщает Report, такое мнение в интервью РБК высказал бывший министр финансов РФ, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

По его словам, если власти продолжат совершать ошибки и не приступят к экстренным реформам в экономике, "нас ждут отрицательные темпы роста на ближайшие два-четыре года, может и больше".

"Прогнозы, которые я дал о падении ВВП в оптимистическом варианте до 2%, а в пессимистическим до 4% уже подтверждены официальными прогнозами, как ЦБ, так и министерством экономики", — заявил Кудрин.

Как указал экс-глава Минфина, это "настоящий кризис", и он будет затяжным: "Два года – уже немаленький срок. Дальше, по-видимому, будет длиться стагнация". Как долго продлится рецессия зависит от того, договорится ли Россия о "послаблении санкций" и сможет ли она реформировать свою экономику, рассуждает Кудрин.