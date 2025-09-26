Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Кубилюс: Наземная, воздушная и морская защита станут ответом на провокации

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 18:00
    Кубилюс: Наземная, воздушная и морская защита станут ответом на провокации

    Участники сегодняшнего обсуждения, изначально посвященного созданию системы защиты от дронов для приграничных стран ЕС, договорились трансформировать проект в более широкую инициативу под названием "Восточный дозор" (Eastern Flank Watch).

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи по обороне и безопасности комиссар Андрис Кубилюс.

    По его словам, "дроновая стена" станет частью этого масштабного проекта, состоящего из трех основных компонентов: "Первый - так называемая "наземная стена", включающая противомобильные средства на границах. Второй - собственно "дроновая стена", призванная противодействовать участившимся в последнее время провокациям с использованием беспилотников. Третий - "морская стена", необходимая для защиты от угроз с моря, что особенно актуально для таких стран, как Румыния и Болгария".

    Кубилюс отметил, что в обсуждениях приняли участие министры обороны "прифронтовых" государств: Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии. К ним присоединились также представители Венгрии и Словакии. В формате видеоконференции участвовали Верховный представитель ЕС по внешней политике, министр обороны Дании, председательствующей в Совете ЕС, а также представители НАТО в качестве наблюдателей.

    Важно было участие главы оборонного ведомства Украины Дениса Шмыгаля, который по словам Кубилюса, поделился бесценным боевым опытом.

    "Россия испытывает на прочность ЕС и НАТО, и наш ответ должен быть твердым, единым и незамедлительным", - подчеркнул Кубилюс, добавив, что именно поэтому страны договорились перейти от обсуждений к конкретным шагам.

    Проект "Восточный дозор", с "дроновой стеной" в качестве приоритетного элемента, будет реализован в интересах всей Европы. Совместно с партнерами по "фронтовой линии" и с учетом украинского опыта стороны выработали общее видение системы, которая объединит передовые средства обнаружения, отслеживания и перехвата беспилотных аппаратов, заключил он.

    Лента новостей