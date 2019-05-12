Куба ввела регулирование продаж некоторых продуктов питания и средств гигиены

Продажа некоторых продуктов питания и средств гигиены будет регулироваться на розничном рынке Кубы по причине "финансовой напряженности", с которой сталкивается страна.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в эфире государственного телевидения.

"Регулирование продукции и продажа ее ограниченного количества обеспечит справедливость распределения продуктов, чтобы большее число граждан смогло получить к ним доступ и избежать накопления", - заявила глава ведомства. В число продуктов питания, попадающих под меры, входят рис, бобы, растительное масло, курица, яйца, некоторые разновидности колбасы - они будут продаваться в определенных количествах на человека. По словам Диас, регулирование коснется и средств гигиены, в частности, мыла, зубной пасты и моющих средств.

Глава ведомства отметила, что ограничения связаны с экономическими санкциями, введенными в отношении Кубы, в частности, со стороны США. В начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".