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Куба ужесточит правила въезда в страну

Куба ужесточит правила въезда в страну Куба с 5 января 2021 года ужесточит правила въезда в страну иностранных граждан для предотвращения распространения коронавируса.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 11:21
Куба ужесточит правила въезда в страну

Куба с 5 января 2021 года ужесточит правила въезда в страну иностранных граждан для предотвращения распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для путешественников будет обязательным предоставление при въезде документа о прохождении полного курса вакцинации, справки об отрицательном результате сделанного за 72 часа до поездки ПЦР-теста.

Также, будет усилен санитарный надзор. В частности, речь идет о прохождении при въезде ПЦР-теста путешественниками из стран с высоким риском распространения коронавируса. При этом, дети до 12 лет и взрослые с медицинскими противопоказаниями к прививке будут освобождены от предоставления документов о вакцинации.

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