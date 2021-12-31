Куба ужесточит правила въезда в страну

Куба с 5 января 2021 года ужесточит правила въезда в страну иностранных граждан для предотвращения распространения коронавируса.

Куба с 5 января 2021 года ужесточит правила въезда в страну иностранных граждан для предотвращения распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для путешественников будет обязательным предоставление при въезде документа о прохождении полного курса вакцинации, справки об отрицательном результате сделанного за 72 часа до поездки ПЦР-теста.

Также, будет усилен санитарный надзор. В частности, речь идет о прохождении при въезде ПЦР-теста путешественниками из стран с высоким риском распространения коронавируса. При этом, дети до 12 лет и взрослые с медицинскими противопоказаниями к прививке будут освобождены от предоставления документов о вакцинации.