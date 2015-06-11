​Куба установила флагшток на месте будущего посольства в Вашингтоне

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ Куба в среду в ходе официальной церемонии установила флагшток у здания секции интересов в Вашингтоне, на котором в дальнейшем будет поднят национальный флаг страны после открытия в США кубинского посольства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава кубинской миссии Хосе Кабаньяс и его коллеги исполнили гимн Кубы и встретили аплодисментами установку флагштока всего в трех километрах от Белого дома.

Сейчас кубинская секция интересов действует при посольстве Швейцарии в США.

Президент Барак Обама в декабре 2014 года объявил о намерении нормализовать дипотношения с Кубой, а также ослабить торговые ограничения. Позднее Куба была исключена из перечня государств-спонсоров международного терроризма. Стороны активно ведут переговоры об открытии посольств.