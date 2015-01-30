​США не намерены возвращать базу Гуантанамо Кубе

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ США не будут возвращать Кубе территорию военно-морской базы Гуантанамо, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Он добавил, что "не видит причин для закрытия военно-морской базы". По его словам, США намерены сохранить ее даже после закрытия тюрьмы.

Ранее с предложением вернуть данную территорию Кубе выступил кубинский президент Рауль Кастро, который также потребовал выплатить компенсацию за введенное США эмбарго.