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    ​США не намерены возвращать базу Гуантанамо Кубе

    В Белом доме заявили, что не видят причин для закрытия военно-морской базы

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ США не будут возвращать Кубе территорию военно-морской базы Гуантанамо, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Он добавил, что "не видит причин для закрытия военно-морской базы". По его словам, США намерены сохранить ее даже после закрытия тюрьмы.

    Ранее с предложением вернуть данную территорию Кубе выступил кубинский президент Рауль Кастро, который также потребовал выплатить компенсацию за введенное США эмбарго.

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