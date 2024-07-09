Куба сообщила о разоблачении плана о незаконной доставке оружия из США на остров

Министерство внутренних дел Кубы предотвратило незаконную доставку из США на остров большого количества огнестрельного оружия и боеприпасов.

Министерство внутренних дел Кубы предотвратило незаконную доставку из США на остров большого количества огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Кубы, под названием "Силы министерства внутренних дел разоблачили террористический план против Кубы, организованный и финансируемый из США".

Как отмечается в сообщении, "в декабре 2023 года кубинское правительство опубликовало в официальной газете республики список людей и учреждений, которые спонсируют терроризм против Кубы: два дня спустя стала известна предварительная информация о нейтрализации нового плана по вербовке, чтобы проводить [на Кубе] насильственные акции, которые был намерен реализовывать кубинский гражданин, проживающий в США".

МВД сообщило, что в результате расследования, проведенного специалистами министерства, был задержан гражданин Арденис Гарсиа Альварес, главный исполнитель этих действий, которые осуществлялись на территории США. По данным ведомства, мужчина эмигрировал в эту страну нелегальным путем в 2014 году. Также задержаны другие лица, проживающие на Кубе". В МВД уточнили, что Гарсиа Альварес "незаконно проник на территорию Кубы морским путем и привез огнестрельное оружие и боеприпасы".

"Действия сил министерства внутренних дел позволили избежать воплощения в жизнь разработанных планов, управляемых и финансируемых, в который раз, Соединенными Штатами, и способствовали проведению расследования в отношении фактов и людей, которые оказались в них вовлеченными", - подчеркивается в сообщении МВД Кубы.