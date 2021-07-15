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Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами

Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами Правительство Кубы в качестве исключительной меры разрешит пассажирам ввозить до 31 декабря без пошлины продукты питания, туалетные принадлежности и лекарства.
Другие страны
15 июля 2021 г. 04:22
Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами

Правительство Кубы в качестве исключительной меры разрешит пассажирам ввозить до 31 декабря без пошлины продукты питания, туалетные принадлежности и лекарства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Мануэль Марреро.

"Ввоз пассажирами продуктов питания, туалетных принадлежностей и лекарств без ограничения стоимости товаров и уплаты пошлин разрешен в виде исключительной меры до 31 декабря 2021 года", - заявил Марреро в эфире государственного телевидения, где члены правительства обсуждали решение проблем, которые привели к протестам в минувшее воскресенье.

Марреро, который в течение многих лет занимал пост министра туризма Кубы, уточнил, что в аэропортах курортов Варадеро и северных островов Кубы сохраняется мера, разрешающая только один чемодан на пассажира, в остальных терминалах лимит устанавливается авиакомпаниями.

Он добавил, что продукты, предназначенные для беспошлинного ввоза, должны провозиться отдельно от личного багажа путешественников и соответствовать фитосанитарным нормам.

Отмена пошлин призвана помочь населению в условиях дефицита лекарств и новой волны пандемии COVID-19, которая пришла на остров.

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