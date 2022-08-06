Куба попросила международной помощи из-за крупного пожара на нефтехранилище

Руководство Кубы отправило запросы о помощи странам-партнерам из-за начавшегося крупного пожара на базе хранения нефти в провинции Матансас.

Руководство Кубы отправило запросы о помощи странам-партнерам из-за начавшегося крупного пожара на базе хранения нефти в провинции Матансас.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.

"Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере", - уточнили в правительстве Кубы.

Пожар на территории одного из резервуаров нефтехранилища в Матансасе произошел в результате удара молнии в пятницу, 5 августа.

Известно, что по меньшей мере 77 человек пострадали в ходе данного пожара. 15 из них находятся в тяжелом состоянии, трое - в критическом.

На месте продолжают работать пожарные, сведений о разливе нефти пока нет. Также поясняется, что жителей прилегающих районов не стали эвакуировать.