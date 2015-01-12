Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Куба освободила 53 американских заключенных. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник США.
По информации, освобождение заключенных стало возможным на основе соглашения между США и Кубой.
В информации также отмечено, что Куба отказалась освободить других американских заключенных.
Напомним, что визит помощника госсекретаря США Роберт Джейкобсона в Кубу запланирован на 21-22 января.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook