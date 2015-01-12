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    Куба освободила 53 американских заключенных

    Помощник госсекретаря США Роберт Джейкобсон посетит Кубу

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Куба освободила 53 американских заключенных. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник США.

    По информации, освобождение заключенных стало возможным на основе соглашения между США и Кубой.

    В информации также отмечено, что Куба отказалась освободить других американских заключенных.

    Напомним, что визит помощника госсекретаря США Роберт Джейкобсона в Кубу запланирован на 21-22 января. 

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