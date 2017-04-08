Куба осудила ракетный удар США по Сирии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Кубы Рохелио Сьерра раскритиковал атаку США на сирийскую базу и заявил, что данный поступок нарушает устав ООН, передает Report.

«Эта незаконная силовая акция, предпринятая в обход ООН, является серьёзным и грубым нарушением устава ООН, международного права и государственного суверенитета. Она обостряет конфликт в этой стране и в регионе в целом и отдаляет возможность его урегулирования путём переговоров», — цитирует Сиерра Granma

Он также отметил, что США нанесли удар, хотя Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая уполномочена обеспечивать соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия, так и не сделала заявление по поводу произошедшего в Идлибе.