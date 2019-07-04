​Куба осудила новые санкции США

Руководство Кубы осудило новые санкции против страны со стороны администрации США.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД Бруно Родригес.

Ранее минфин США ввел санкции против кубинской экспортной компании Cubametales, что связано с ситуацией в Венесуэле. Как утверждают в Вашингтоне, государственная экспортно-импортная нефтяная компания Кубы попала под санкции "за продолжающийся импорт нефти из Венесуэлы".

"США не имеют права вводить односторонние меры в отношении кубинских компаний или какой-либо страны, которая торгует с Венесуэлой. Это нарушение международного права, норм, которые регулируют торговлю, и атака на отношения суверенных государств", – написал Родригес в своем микроблоге в Twitter.