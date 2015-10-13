Куба осудила манипуляцию темы борьбы против терроризма

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Куба решительно осудила в ООН использование темы международного терроризма как инструмента агрессии против суверенных стран. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в Организации Объединенных Наций заявила кубинский дипломат Таньерис Дьегес.

"Международное сообщество не может допустить, чтобы под знаменем предполагаемой борьбы против терроризма некоторые страны совершали - прямо или косвенно - акты агрессии в отношении суверенных народов", - сказала Таньерис Дьегес в Комитете по правовым вопросам Генеральной Ассамблеи. По ее мнению, такое поведение является вопиющим нарушением прав человека и международного гуманитарного права.

Куба, подчеркнула дипломат, "не приемлет односторонние действия определенных государств, которые незаконно присваивают себе право определять поведение и составлять политически мотивированные списки, противоречащие международному праву". По ее словам, власти острова решительно осуждают эти действия, которые подрывают авторитет Генеральной Ассамблеи в борьбе против терроризма.

Также, по мнению Кубы, недопустимо финансировать, поддерживать и поощрять смену режима, распространять "человеконенавистнические послания в отношении других народов, культур и политических систем посредством использования современных информационных технологий и коммуникаций". Кроме того, отметила Таньерис Дьегес, терроризм "не может и не должен" связываться с никакой религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой.