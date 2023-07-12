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Куба обвинила США в провокации в связи с заходом в залив Гуантанамо атомной подлодки

Куба обвинила США в провокации в связи с заходом в залив Гуантанамо атомной подлодки Министерство иностранных дел Кубы осудило заход в залив Гуантанамо американской атомной подводной лодки, назвав это провокацией.
Другие страны
12 июля 2023 г. 10:37
Куба обвинила США в провокации в связи с заходом в залив Гуантанамо атомной подлодки

Министерство иностранных дел Кубы осудило заход в залив Гуантанамо американской атомной подводной лодки, назвав это провокацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

"МИД категорически отвергает заход в залив Гуантанамо 5 июля 2023 года атомной подводной лодки, которая находилась на расположенной там американской военной базе до 8 июля. Это представляет собой провокационную эскалацию со стороны США, чьи политические и стратегические мотивы неизвестны", - сказано в заявлении.

МИД Кубы отметил, что присутствие американских атомных подлодок в водах Карибского бассейна "несет угрозу". "Нахождение там [в заливе] атомной подводной лодки в это время заставляет задаться вопросом, каково военное обоснование этого акта, происходящего в мирном регионе, против кого он направлен и какую стратегическую цель преследует", - добавили в ведомстве. Власти Кубы также в очередной раз призвали США "вернуть незаконно оккупированную провинцию Гуантанамо".

Куба попала под контроль США после американо-испанской войны 1898 года, в январе 1899 года американские войска оккупировали остров. В 1901 году под давлением США в Конституцию Кубы была включена поправка Платта, в соответствии с которой над страной был установлен протекторат США. В аренду США на неограниченный срок была передана территория для сооружения военно-морской базы в районе Гуантанамо.

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