Куба назвала ряд условий для восстановления дипотношений с США

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Для восстановления дипломатических отношений с США Кубу необходимо исключить из списка государств-покровителей терроризма, составляемого госдепартаментом, а также нормализовать обеспечение банковской деятельности секции интересов острова в Вашингтоне. Об этом заявил на пресс-конференции в Гаване заместитель директора департамента США МИД Кубы Густаво Мачин, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Кубинская сторона верит в то, что получит ответы на поставленные во время первого раунда (переговоров - прим. корр.) вопросы, которые считает важными для создания соответствующего контекста для восстановления дипломатических отношений и открытия посольств", - подчеркнул дипломат, говоря о намеченных на 27 февраля в Вашингтоне переговорах с США. Первый раунд диалога о нормализации двусторонних отношений состоялся в январе в столице островного государства.

Как и ранее, кубинская сторона "будет настаивать на соблюдении принципов международного права и обязательств, исходящих из Венской конвенции о дипломатических сношениях". В частности, уточнил Мачин, это касается уважительного отношения дипломатического персонала к национальным законам и невмешательства во внутренние дела государств. Гавана считает важным "начать новый этап двусторонних переговоров на прочной основе и взаимном уважении", сказал он.

По словам Мачина, США приняли предложение кубинской делегации обсудить вопрос прав человека. Он отметил, что делегация, которая оправится в Вашингтон, "везет с собой предложение по конкретизации этого двустороннего диалога на основе равенства и уважения".

Президент США Барак Обама и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро 17 декабря 2014 года объявили о решении восстановить дипломатические отношения между двумя странами. С этой целью 22 января этого года делегации двух стран в Гаване провели первый раунд диалога.