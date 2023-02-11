О нас

Куба направит бригаду медиков в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений

Куба направит бригаду медиков в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений Бригада из 32 кубинских медицинских работников направится в Турцию для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясений.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 09:16
Куба направит бригаду медиков в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений

Бригада из 32 кубинских медицинских работников направится в Турцию для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Порталь.

"Мы собрали бригаду из 32 кубинских медицинских работников, которая вскоре отправится в Турцию для поддержки спасательных работ после трагических событий, вызванных землетрясением в прошлый понедельник. Наши сотрудники будут в Турции до тех пор, пока они нужны ее людям", - написал глава ведомства.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cuba to send medical team to Turkiye to help those affected by earthquakes

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi