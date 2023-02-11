Куба направит бригаду медиков в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений

Бригада из 32 кубинских медицинских работников направится в Турцию для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясений.

Бригада из 32 кубинских медицинских работников направится в Турцию для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Порталь.

"Мы собрали бригаду из 32 кубинских медицинских работников, которая вскоре отправится в Турцию для поддержки спасательных работ после трагических событий, вызванных землетрясением в прошлый понедельник. Наши сотрудники будут в Турции до тех пор, пока они нужны ее людям", - написал глава ведомства.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.