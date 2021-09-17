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Куба начала массовую вакцинацию от COVID-19 детей от двух до 11 лет

Куба начала массовую вакцинацию от COVID-19 детей от двух до 11 лет Медики Кубы начали в четверг программу массовой вакцинации от коронавируса школьников начальных классов и детей дошкольного возраста.
Другие страны
17 сентября 2021 г. 06:57
Куба начала массовую вакцинацию от COVID-19 детей от двух до 11 лет

Медики Кубы начали в четверг программу массовой вакцинации от коронавируса школьников начальных классов и детей дошкольного возраста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для прививок будет использоваться вакцина местного производства Soberana 02.

Согласно информации Министерства здравоохранения Кубы, с 15 сентября по 15 ноября планируется вакцинировать около 1,1 млн детей в возрасте от двух до 11 лет, а с 5 сентября по 5 ноября будут провакцинированы 855 тыс подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Власти отмечают, что вакцинация поможет не только защитить молодое поколение от заражения, но и быстрее возобновить полноценный учебный процесс в школах. В настоящее время кубинские школьники находятся на дистанционном обучении, государственное телевидение транслирует специальные программы.

В сентябре также завершается вакцинация беременных и недавно родивших женщин. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему моменту местными вакцинами Abdala и Soberana 02 привиты около 4,33 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию населения к концу этого года.

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Версия на азербайджанском языке Kubada iki yaşdan 11 yaşa qədər uşaqlar peyvənd olunur

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