Куба начала массовую вакцинацию от COVID-19 детей от двух до 11 лет

Медики Кубы начали в четверг программу массовой вакцинации от коронавируса школьников начальных классов и детей дошкольного возраста.
Согласно информации Министерства здравоохранения Кубы, с 15 сентября по 15 ноября планируется вакцинировать около 1,1 млн детей в возрасте от двух до 11 лет, а с 5 сентября по 5 ноября будут провакцинированы 855 тыс подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Власти отмечают, что вакцинация поможет не только защитить молодое поколение от заражения, но и быстрее возобновить полноценный учебный процесс в школах. В настоящее время кубинские школьники находятся на дистанционном обучении, государственное телевидение транслирует специальные программы.
В сентябре также завершается вакцинация беременных и недавно родивших женщин. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему моменту местными вакцинами Abdala и Soberana 02 привиты около 4,33 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию населения к концу этого года.