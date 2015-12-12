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    ​Куба и США возобновляют остановленное 52 года назад прямое почтовое сообщение

    Пилотный проект будет запущен в ближайшее время

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Кубинские и американские чиновники готовятся к возобновлению прямого почтового обмена, который был приостановлен 52 года назад в условиях Холодной войны.

    Как передает Report, пилотный проект будет запущен в ближайшее время.

    Когда услуги начнут действовать для всех, пока не уточняется.

    Отмечается, что прямая телефонная связь была восстановлена в марте, предыдущие 15 лет разговоры шли через третье государство.

    Кроме того, после улучшения отношений американские власти планируют решить вопрос с доступом к интернету. На данный момент лишь от 5% до 25% кубинцев имеют доступ ко всемирной сети.

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