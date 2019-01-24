Куба и Мексика считают Мадуро президентом Венесуэлы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В МИД Мексики заявили, что не видят оснований менять свою политику в отношении Николаса Мадуро после того, как глава оппозиции объявил себя и. о. президента, передает Report со ссылкой на НТВ.

Роберто Веласко, представитель МИД Мексики: «Правительство Мексики по-прежнему признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. Поэтому федеральная администрация не предвидит изменений в своей политике невмешательства в ситуацию в южноамериканской стране».

Во внешнеполитическом ведомстве Кубы также выразили поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, пишет ТАСС.

Бруно Родригес, глава МИД Кубы: «Выражаем полную поддержку и солидарность Кубы законному президенту Николасу Мадуро перед лицом попытки государственного переворота. Суверенная воля народа Венесуэлы восторжествует над империалистической интервенцией. История осудит тех, кто поощряет и признает заговорщика».