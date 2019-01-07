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    Куарон получил "Золотой глобус" за режиссуру фильма "Рим"

    Мексиканец Альфонсо Куарон завоевал «Золотой глобус» в категории «лучший режиссёр» за картину «Рим»

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Мексиканец Альфонсо Куарон завоевал «Золотой глобус» в категории «лучший режиссёр» за картину «Рим».

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», 76-я церемония вручения учреждённой Ассоциацией иностранной прессы Голливуда (HFPA) награды проходит в Лос-Анджелесе.

    Конкуренцию победителю в этой категории составляли Брэдли КуперЗвезда родилась»), Питер ФарреллиЗелёная книга»), Спайк ЛиЧёрный клановец») и Адам МаккейВласть»).

    «Рим» также был удостоен «Золотого глобуса» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

    Ранее стало известно, что американец Майкл Дуглас стал первым обладателем «Золотого глобуса» в этом году.

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