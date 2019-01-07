Куарон получил "Золотой глобус" за режиссуру фильма "Рим"

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Мексиканец Альфонсо Куарон завоевал «Золотой глобус» в категории «лучший режиссёр» за картину «Рим».

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», 76-я церемония вручения учреждённой Ассоциацией иностранной прессы Голливуда (HFPA) награды проходит в Лос-Анджелесе.

Конкуренцию победителю в этой категории составляли Брэдли Купер («Звезда родилась»), Питер Фаррелли («Зелёная книга»), Спайк Ли («Чёрный клановец») и Адам Маккей («Власть»).

«Рим» также был удостоен «Золотого глобуса» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

Ранее стало известно, что американец Майкл Дуглас стал первым обладателем «Золотого глобуса» в этом году.