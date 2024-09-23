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КСИР запретил своим членам использовать средства связи

КСИР запретил своим членам использовать средства связи Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов таких устройств в Ливане.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 10:23
КСИР запретил своим членам использовать средства связи

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов таких устройств в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Источники в службах безопасности Ирана сообщили о том, что в КСИР запустили масштабную проверку не только устройств связи, а практически всего технического оборудования. Руководство ведомства обеспокоено произошедшим и запросило у "Хезболлах" результаты технической экспертизы, а также несколько образцов сдетонировавших изделий.

КСИР также начал тщательное расследование в отношении своих военнослужащих и офицеров среднего и высшего звена для выявления тех, кому поступают денежные средства из аффилированных с Израилем источников. "Это включает в себя проверку их банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также истории их поездок и поездок их семей", - пояснил источник.

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Версия на английском языке Iran's Guards ban communications devices after strike on Hezbollah

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