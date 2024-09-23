КСИР запретил своим членам использовать средства связи

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов таких устройств в Ливане.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов таких устройств в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Источники в службах безопасности Ирана сообщили о том, что в КСИР запустили масштабную проверку не только устройств связи, а практически всего технического оборудования. Руководство ведомства обеспокоено произошедшим и запросило у "Хезболлах" результаты технической экспертизы, а также несколько образцов сдетонировавших изделий.

КСИР также начал тщательное расследование в отношении своих военнослужащих и офицеров среднего и высшего звена для выявления тех, кому поступают денежные средства из аффилированных с Израилем источников. "Это включает в себя проверку их банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также истории их поездок и поездок их семей", - пояснил источник.