О нас

КСИР задержал террориста, причастного к гибели полицейских на юго-востоке Ирана

КСИР задержал террориста, причастного к гибели полицейских на юго-востоке Ирана Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в ходе спецоперации задержали восьмерых членов террористических группировок, один из которых был причастен к теракту в иранской провинции Систан и Белуджистан, в результате
Другие страны
1 ноября 2024 г. 17:47
КСИР задержал террориста, причастного к гибели полицейских на юго-востоке Ирана

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в ходе спецоперации задержали восьмерых членов террористических группировок, один из которых был причастен к теракту в иранской провинции Систан и Белуджистан, в результате которого погибли 10 сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель КСИР Ахмад Шефаи.

"В ходе операции <...> в провинции Систан и Белуджистан были идентифицированы и задержаны восемь членов террористических группировок, также еще четверо были ликвидированы", - приводит его слова агентство Tasnim.

Как отметил представитель КСИР, один из задержанных был причастен к теракту, совершенному 26 октября в округе Гоухар Кух в области Тафтан. "Кроме того, у этих группировок было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов", - добавил представитель корпуса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке IRGC captures terrorist linked to deadly attack on police in southeast Iran

Самое важное

Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации вступает в силу сегодня
Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации вступает в силу сегодня
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi