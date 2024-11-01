КСИР задержал террориста, причастного к гибели полицейских на юго-востоке Ирана

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в ходе спецоперации задержали восьмерых членов террористических группировок, один из которых был причастен к теракту в иранской провинции Систан и Белуджистан, в результате

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в ходе спецоперации задержали восьмерых членов террористических группировок, один из которых был причастен к теракту в иранской провинции Систан и Белуджистан, в результате которого погибли 10 сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель КСИР Ахмад Шефаи.

"В ходе операции <...> в провинции Систан и Белуджистан были идентифицированы и задержаны восемь членов террористических группировок, также еще четверо были ликвидированы", - приводит его слова агентство Tasnim.

Как отметил представитель КСИР, один из задержанных был причастен к теракту, совершенному 26 октября в округе Гоухар Кух в области Тафтан. "Кроме того, у этих группировок было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов", - добавил представитель корпуса.