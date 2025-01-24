КСИР проведет военно-морские учения в Персидском заливе

Командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири объявил о проведении позже в пятницу учений в Персидском заливе.

Командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири объявил о проведении позже в пятницу учений в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Мехр".

В маневрах, по словам Тангсири, будут применяться, в частности, ракеты класса "земля-море". "Учения покажут наши возможности по установлению безопасности в регионе", - сказал командующий.

В Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в пятницу сообщили, что экипажи судов в районе Персидского залива докладывали о перебоях с радиосвязью.

Ранее на этой неделе вооруженные силы Ирана провели военные учения, на которых отрабатывали действия против террористов.