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    КСИР: 65 боевиков ИГ были убиты в результате удара ВС ИРИ

    В результате удара по центру ИГ в городе Эль-Мухасан были уничтожены 15 боевиков, в том числе один из главарей Саад аль-Косайби© Courtesy İmage

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Не менее 65 террористов были уничтожены в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по позициям группировки ИГ в Сирии.

    Как передает Report, об этом сoобщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В заявлении, в частности, говорится, что в результате удара по центру ИГ в городе Эль-Мухасан были уничтожены 15 боевиков, в том числе один из главарей Саад аль-Косайби.

    Также сообщается об уничтожении 27 боевиков при ударе по городу Эль-Маядин, который называют новым оплотом ИГ в Сирии, в том числе шести полевых командиров из Ливии.

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