Ксения Собчак приглашена на завтрак с Трампом

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент США Дональд Трамп, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова, она примет в нем участие, если позволит рабочий график.

По ее словам, телеведущая пробудет в США неполные три дня, и за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч.

Напомним, что Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в России, которые пройдут 18 марта.