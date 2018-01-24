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    Ксения Собчак приглашена на завтрак с Трампом

    Российская телеведущая проведет в США неполные три дня и, возможно, примет участие в завтраке, если позволит график

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент США Дональд Трамп, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Как сообщила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова, она примет в нем участие, если позволит  рабочий график.

    По ее словам, телеведущая пробудет в США неполные три дня, и за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч.

    Напомним, что Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в России, которые пройдут 18 марта.

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