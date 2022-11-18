Чаба Короши: Срочных реформ в Совбезе ООН потребовали 73 мировых лидера

Надежность и значимость Организации Объединенных Наций находятся под угрозой. Пресекаются действия Совета Безопасности, являющегося главным гарантом международного мира и безопасности, в частности в контексте самой опасной войны, которую мы переживаем сег

Надежность и значимость Организации Объединенных Наций находятся под угрозой. Пресекаются действия Совета Безопасности, являющегося главным гарантом международного мира и безопасности, в частности в контексте самой опасной войны, которую мы переживаем сегодня. Эти наблюдения вынуждают акцентировать внимание на важности реформ в Совете Безопасности ООН.

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявил журналистам председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Короши.

Он также прокомментировал вопрос о важности реформ в Совете Безопасности, который был вынесен на сегодняшнее обсуждение в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"В сентябре во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 73 мировых лидера потребовали срочных реформ в Совете Безопасности. Этот вопрос стоит на повестке дня Генассамблеи уже 43 года. Мир меняется, страны сталкиваются с невиданными за десятилетия сложными кризисами и вызовами.

Мы должны избежать эскалации войны в Украине и других очень сложных и взаимосвязанных проявлений, которые существуют в мире. Государства-члены должны срочно предпринять необходимые преобразования", - подчеркнул Ч.Короши.