КС Южной Кореи проведет первые прения по импичменту президента 14 января

Конституционный суд Республики Корея проведет первые устные прения по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 14 января.

Конституционный суд Республики Корея проведет первые устные прения по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 14 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба суда.

Конституционный суд 3 января провел второе предварительное слушание по делу об импичменте, на котором присутствовали адвокаты президента и представители Национального собрания (парламент), проголосовавшего за отстранение президента от власти в декабре.

Представители парламента заявили, что "мятеж продолжается", указывая на то, что правоохранительные органы так и не смогли арестовать Юн Сок Ёля, несмотря на наличие ордера по уголовному делу о мятеже, из-за противодействия службы охраны. Юристы Юн Сок Ёля настаивали, что необходимы доказательства, указывающие на преступный характер действий главы государства. "Не рекомендуем использовать термин "мятеж", - сказал адвокат президента.

Первые прения пройдут через месяц после того, как 14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. Вечером 3 декабря впервые за десятки лет Юн Сок Ёль в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами и параличом" исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов.