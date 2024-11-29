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КС Румынии отложил решение об аннулировании результатов выборов

КС Румынии отложил решение об аннулировании результатов выборов Конституционный суд Румынии отложил обсуждение требования бывшего кандидата в президенты Кристиана Терхеша аннулировать результаты первого тура президентских выборов в стране до 2 декабря.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 22:11
КС Румынии отложил решение об аннулировании результатов выборов

Конституционный суд Румынии отложил обсуждение требования бывшего кандидата в президенты Кристиана Терхеша аннулировать результаты первого тура президентских выборов в стране до 2 декабря.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpress со ссылкой на источники в КС.

Это решение вызвано тем, что по указанию КС осуществляется пересчет избирательных бюллетеней, поданных при голосовании в первом туре президентских выборов 24 ноября, результат которого будет представлен 1 декабря.

После того как вопрос о возможном аннулировании результатов голосования 24 ноября будет решен, Конституционный суд утвердит или нет результаты первого тура президентских выборов.

В пятницу должна была начаться предвыборная кампания перед вторым туром президентских выборов, который назначен на 8 декабря.

Ранее глава ЦИК Тони Греблэ заявил, что первый тур президентских выборов в Румынии может быть повторно проведен 15 декабря, если Конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования.

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