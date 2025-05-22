КС Румынии объявил Никушора Дана победителем президентских выборов

Конституционный суд (КС) Румынии в четверг официально подтвердил победу мэра Бухареста Никушора Дана на выборах президента страны.

Конституционный суд (КС) Румынии в четверг официально подтвердил победу мэра Бухареста Никушора Дана на выборах президента страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE со слов председателя суда Марианы Энаке.

"Судьи Конституционного суда единогласно утвердили Никушора Дана победителем на выборах", - сказала она.

Итоги второго тура выборов президента были утверждены после того, как КС суд отклонил ходатайство участника второго тура Джордже Симиона аннулировать результаты голосования. Судьи признали его ходатайство необоснованным.

За Дана во втором туре президентских выборов 18 мая отдали голоса 53,6% избирателей, за Симиона проголосовали 46,4%.

Ожидается, что в следующий понедельник Дан принесет присягу.