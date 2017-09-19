Крышу дома премьер-министра Доминики сорвало во время урагана Мария

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Ураган «Мария», обрушившийся в понедельник вечером на островное государство Доминика в Карибском море, нанес серьезный урон дому премьер-министра Рузвельта Скеррита.

Как передает Report, об этом написал Скеррит на своей странице в Facebook.

«Крыша (дома) улетела. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода», — написал Скеррит.

Спустя некоторое время Скеррит написал, что его вовремя спасли и он не пострадал.

По последним данным метеорологов, ураган «Мария» достиг пятой максимальной категории по шкале Саффира–Симпсона.

Тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантике в минувшие выходные. Всего за сутки он усилился до урагана.