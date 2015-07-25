Крымские татары обратились к Реджепу Эрдогану

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Крымские татары обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой не поддерживать намеченный на 1-2 августа так называемый конгресс крымско-татарского народа.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, соответствующий документ принят на конференции общественного движения "Крым", участие в которой приняли представители более 20 организаций крымских татар.

"Из сообщений прессы стало известно, что организаторы отправили приглашение посетить так называемый конгресс и в ваш адрес. Просим вас проявить свойственную вам мудрость и не стать инструментом международной провокации, направленной на разобщение и разделение наших стран", - говорится в обращении крымских татар к Эрдогану.

Инициаторами проведения конгресса в Турции выступили бывшие лидеры меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. В настоящее время они находятся на территории Украины, въезд в Россию им запрещен по решению суда на пять лет.