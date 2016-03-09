Круз обошел Трампа на праймериз в Айдахо

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сенатор Тед Круз победил миллиардера Дональд Трампа на республиканских праймериз в штате Айдахо, которые прошли 8 марта, сообщает Report cо ссылкой на CBS News.

По предварительным данным, Круз получает 42 процента, что соответствует голосам 14 делегатов на будущем партийном съезде, тогда как Трамп — 29 процентов (10 делегатов).

Ранее Трамп победил Круза на праймериз в штатах Миссисипи и Мичиган.

По последним данным, Трамп может рассчитывать на поддержку 430 делегатов, Круз — 340, для гарантии выдвижения официальным кандидатом от партии необходимо набрать 1237 голосов делегатов.

В июле Демократическая и Республиканская партии проведут Национальные конвенты, где будут избраны их кандидаты. Выборы президента США пройдут 8 ноября.